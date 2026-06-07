Isparta'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 9 yıldır aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlünün yeri, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde tespit edildi. Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA