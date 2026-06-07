Isparta'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 9 yıldır aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlünün yeri, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde tespit edildi. Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.