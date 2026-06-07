Isparta'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA