Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli ve Yeşildere köylerinde, İstatistik Bilgi Sistemi kapsamında verim tahmini ve fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yürütülen çalışmalar kapsamında, tarımsal üretim verilerinin doğru ve güncel şekilde kayıt altına alınması, bitkisel gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi ve verim tahminlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Yetkililer, yapılan gözlem ve ölçümlerin hem üreticilere hem de tarımsal planlamaya önemli katkı sağladığını belirtti.