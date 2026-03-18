Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 38. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar 26 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 25 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor.

38. randevu

Konyaspor ile Gençlerbirliği, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu 37 maçta yeşil-beyazlılar 10 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar da rakibini 14 defa mağlup etti. 13 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Bu müsabakalarda Konyaspor 39 kez gol sevinci yaşarken, Gençlerbirliği 55 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da da 18 kez mücadele etti. Konyaspor, 8 defa rakibini mağlup ederken, 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 8 karşılaşmada taraflar 1 puana razı oldu. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 24 gol atma başarısı gösterirken, Gençlerbirliği 16 kez fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Yılmaz düdük çalacak

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.