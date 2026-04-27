Mersin’in tekerlekli sandalye basketbolundaki tek temsilcisi olan Akdeniz Belediye Spor Kulübü, 2. Lig play-off müsabakalarına katılarak önemli bir başarıya imza attı. Manavgat’ta düzenlenen organizasyonda mücadele eden ekip, sahadaki azmi ve kararlılığıyla takdir topladı.

Play-off sürecine katılımda birçok kurum ve ismin desteği büyük rol oynadı. Takımın ulaşımı Akdeniz Belediyesi tarafından karşılanırken, sezon boyunca diğer giderler Berrak Su tarafından üstlenildi. Konaklama desteği ise 25-26. Dönem Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’dan geldi. Ayrıca Alanya’da iş insanı Yüksel Demirel, Manavgat Kaymakamlığı Engelli Koordinasyon Başkanı Kuddusi Aydın, antrenör İsmail Külahlı ve Mersin’den gelerek takımı yalnız bırakmayan Fatih Kısa ile İbrahim Zeper de verdikleri destekle sporculara moral oldu. Kulüp yönetimi, katkı sunan isimlere plaket ve kulüp atkısı takdim etti.

Turnuvanın ilk üç gününde Kayseri Engelliler, Hakkari Engelliler ve 9 Eylül takımlarıyla karşılaşan Akdeniz Belediye Spor, zorlu mücadeleler ortaya koydu. Ancak tüm çabaya rağmen ekip, final etabına yükselme şansını değerlendiremedi.

Bu noktada dikkat çeken en önemli detay ise imkân farkı oldu. Rakip takımlar modern ve yüksek maliyetli tekerlekli sandalye sistemleriyle sahaya çıkarken, Akdeniz Belediye Spor oyuncuları yaklaşık 25 yıllık eski koltuklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Fiziksel şartlardaki bu büyük eşitsizlik, takımın performansını doğrudan etkiledi.

Tüm zorluklara rağmen sahada yüreğini ortaya koyan sporcular, sadece skorla değil, mücadele ruhuyla da alkış aldı. Yetkililer, sporun engel tanımadığını vurgulayarak verilen desteklerin sporcular için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nün en büyük beklentisi ise yeni sezon öncesinde daha modern ve güvenli tekerlekli spor sandalyelerine kavuşmak. Mersin kamuoyuna ve iş dünyasına çağrıda bulunan kulüp yönetimi, “Bu takımın ihtiyacı lüks değil, rekabet edebileceği şartlar. Destek verilirse bu çocuklar çok daha büyük başarılar getirecek” mesajını verdi.

Akdeniz Belediye Spor, tüm imkânsızlıklara rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık adına da güçlü bir örnek sergiledi. Gözler şimdi, bu azimli sporcuların hak ettikleri şartlara kavuşabilmesi için atılacak adımlarda.