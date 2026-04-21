Trabzon 1. Amatör Küme Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Araklı 1961 ile Faroz Yalıspor maçı sonrası tribünde yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Trabzon 1. Amatör Küme Play-Off grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Araklı 1961 ile Faroz Yalıspor, Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Maçta ilk golü Araklı 1961 buldu. Ancak Faroz Yalıspor beraberliği yakalamayı başardı. İlerleyen dakikalarda Faroz Yalıspor'un kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamaması maçın sonucunu belirledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte grupta puan durumu değişti. Aynı saatte oynanan maçta Beşikdüzü'nü 1-0 yenen Sürmenespor, 19 puana ulaştı ve averajla liderliğe oturdu. Aynı puana sahip olan Araklı 1961 ikinci sırada yer alırken, 18 puanlı Faroz Yalıspor ise üçüncü basamakta bulunuyor.

Öte yandan büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma sonrası Faroz Yalısporlu taraftarların bulunduğu tribünde kavga çıkarken, kavgaya polis ekipleri müdahale etti.