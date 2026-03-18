Eskişehir'de jandarma ekiplerince, yasa dışı yollardan temin ettiği akaryakıtı haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'ndeki şüphelinin iş yeri adresinde arama yapıldı. Arama sonucu, 130 litre ulusal marker seviyesi geçersiz motorin ele geçirildi. Şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
