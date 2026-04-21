İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile birlikte turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve istişareler yaptılar

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hamamcı, belediye tarafından ilçede yürütülmekte olan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sundu. Görüşmelerde, İnönü ilçesinin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda, ilçede turizm destinasyonu olarak daha etkin bir konuma ulaştırılmasına yönelik iş birliği imkânları ele alındı.

Başkan Serhat Hamamcı, ilçeye sağlanan desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'ya teşekkürlerini ileterek, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti.