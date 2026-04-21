Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda yürütülen Harezmi Projesi kapsamında, öğrencilerin girişimcilik ve dijital becerilerle buluştuğu örnek bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, öğrencilerin girişimci bakış açısıyla yenilikçi çözümler üretmeleri; sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve toplumsal katkı alanlarında farkındalık kazanmaları hedeflendi. Eğitimde ayrıca öğrencilerin dijital çağın gerektirdiği temel yetkinliklerle tanışmaları sağlandı. Programın sonunda gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik kanvası çalışmasıyla öğrencilerin fikirlerini somut iş modellerine dönüştürmeleri desteklendi.

Harezmi Eğitim Modeli doğrultusunda yürütülen projede öğrenciler; gerçek yaşam problemlerine çözüm üretme, disiplinler arası düşünme ve sosyal girişimcilik bakış açısı geliştirme süreçlerine aktif olarak katıldı. Özellikle ileri dönüşüm (upcycling) yaklaşımıyla geliştirilen ürünlerin sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar dikkat çekti. Eğitim kapsamında öğrencilerin finansal okuryazarlık, dijital tasarım ve sosyal inovasyon alanlarında beceriler geliştirmeleri de teşvik edildi.

Eğitime Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu Müdürü Gökhan Şayan ile İnönü İlçesi Harezmî Proje Koordinatörü Burcu Gülerşen ve proje ekibinde yer alan öğretmenler de katıldı. Çalışma, erken yaşta girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumsal fayda odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir örnek oluşturdu.