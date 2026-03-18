Bayburt'un Demirözü ilçesinde ve ilçeye bağlı köylerde yaşayan şehit aileleri, gaziler ve yaşlılar hanelerinde ziyaret edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen ziyaret programı çerçevesinde ailelerle bir araya gelindi.

Ziyaretlerde ailelerin talep ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken, bayram öncesinde ailelere çeşitli hediyeler verildi. Şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara yönelik ziyaretlerde, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ailelerin bayramı tebrik edildi. Aileler ise nazik ziyarettin ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.