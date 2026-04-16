Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Hastane bünyesinde 4 boyutlu ultrasonografi cihazı hizmet vermeye başladı.

Perinatoloji Kliniği'nde kullanılmaya başlanan modern teknolojiye sahip cihaz, özellikle riskli gebeliklerin detaylı şekilde incelenmesine imkan tanıyor. Yeni sistem sayesinde gebelik süreci daha kapsamlı değerlendirilerek, anne ve bebek sağlığı açısından oluşabilecek riskler erken dönemde tespit edilebiliyor. Yapılan açıklamada söz konusu cihazın, merhum oğlu Yasin Katırcı adına hastaneye bağışta bulunan hayırsever Cumali Katırcı'nın destekleriyle temin edildiği belirtildi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Katırcı'ya göstermiş olduğu duyarlılık ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan hastanede; erken doğum riski, çoğul gebelikler ile anne ve bebeğe ait hastalıklar gibi riskli durumların tanı, takip ve tedavi süreçleri Perinatoloji Uzmanı Dr. Huriye Ezveci tarafından yürütüldüğü,yeni cihazla birlikte riskli gebeliklerin daha yakından izlenmesi ve sağlıklı doğum süreçlerinin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.