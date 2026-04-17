Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Sektör Temsilcileri ile Buluşma-HEKAGRO' etkinliği, öğrenciler ile sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı, sektör hakkında bilgi edinmelerini ve kariyer planlamalarına yön vermeyi amaçlayan program yoğun ilgi gördü. Etkinlik; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Şekeroğlu konuşmasında, üniversite-sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek öğrencilerin bu tür organizasyonlardan en üst düzeyde fayda sağlamalarının gerekliliğini vurguladı. Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, Mehmet Ateş sektör deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardından Satış ve Pazarlama Direktörü Orçun Sağyaşar katılımcılara hitap ederek sektörün dinamikleri hakkında bilgi verdi. Programın devamında Sami Togan ve Hayati Aslan tarafından alanlarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Etkinliğin panel bölümü ise Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Tokyay başkanlığında yapıldı. Panelde öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında interaktif bir ortam oluşturulurken, öğrencilerin soruları yanıtlanarak karşılıklı bilgi paylaşımı sağlandı.

Programın kapanışında etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür belgeleri, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu tarafından takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.