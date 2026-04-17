Niğde İli Elma Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 'Elma Üreticileri 2026 Yılı Buluşması', sektör temsilcileri, üreticiler ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda; elma üretiminin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar, geleceğe yönelik hedefler ve destek mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, ilin elma üretimindeki güçlü konumuna dikkat çekerek üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Niğde'nin sahip olduğu iklim ve toprak zenginliğiyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akmeşe, özellikle elma üretiminde ilin öncü konumda bulunduğunu ifade etti.

'Niğde, elma üretiminde öncü konumunu koruyor'

Vali Akmeşe, 2024 yılı verilerine göre Niğde'de yaklaşık 646 bin 980 hektar alanda elma üretimi yapıldığını ve toplam üretimin 619 bin tonun üzerinde gerçekleştiğini kaydederek, bu üretim hacmiyle ilin Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almaya devam ettiğini söyledi. İlde yaklaşık 10 milyona yakın meyve veren ağaç varlığı ve 13 bine yakın üretici bulunduğunu aktaran vali Akmeşe; üreticilerin emeğinin ekonomiye büyük katkı sunduğunu dile getirerek kamu olarak üreticilerin daha güçlü, verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için tüm imkanlarla destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise elmanın şehir için stratejik bir ürün olduğunu ifade ederek, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Niğde'nin elma üretiminde güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen katma değerli ürün geliştirme konusunda geçmişte yeterince ilerleme kaydedilemediğini belirten Özdemir, bu alanda son dönemde önemli adımlar atıldığını vurguladı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren gastronomi evinde elma temalı ürünlerin geliştirildiğini aktaran Özdemir, özellikle ödüllü elma tatlısının tanıtımına önem verdiklerini ifade etti. Niğde'nin gastronomi ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Kemerhisar'daki kazı ekibiyle iş birliği yürütüldüğünü belirten Özdemir, elmalı ürünlerin tarihi geçmişine ilişkin verilerin gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Niğde İli Elma Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kaplan da konuşmasında, üreticilerin emeğini koruyarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Güvenli gıdaya erişimin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaplan, üreticilerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, tarımsal üretimin güçlenmesi adına tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Program; Konya Ovası Projesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu ve Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcilerinin bilgilendirme sunumlarıyla devam etti.

Sunumlarda üreticilere sağlanan destekler, hibe programları ve sigorta uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.