Artvin'de yapılan YURTLİG Bölge Birinciliğinde Nene Hatun Yurdu Kız Voleybol takımı üçüncü oldu. Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan takım ise Kars oldu.

KYGM Yurtlar arası Voleybol Kadınlar Böle Şampiyonası (YURTLİG) müsabakaları Artvin'de yapıldı. 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan karşılaşmalar nefes kesti.

Artvin Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından; Kars birinci olurken, Karabük ikinci, Erzurum GSİM Nene Hatun Yurdu Kız Voleybol takımı ise üçüncü oldu. Gamze Sağırlar'ın kafiye başkanlığı yaptığı Antrenör Hilal Kaya yönetimindeki Nene Hatun Kız Yurdu Voleybol takımı, kıl payı Türkiye finallerine gitme şansını kaybetti. Turnuvada Kars birinci oldu. Kars takımı oyuncusu Neslin Sebü'ye Fair Play oyuncusu plaketi ve belgesi, Türkiye Voleybol Federasyonu adına ulusal hakem Kaya Erdem tarafından takdim edildi.

Artvin'de yapılan Bölge Birinciliğinde Şampiyon olan Kars, Mayıs 2026'da Kocaeli'nde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye finalleri kıl payı kaçtı

Nene Hatun Yurt Müdürlüğü voleybol takımı, Artvin'de yapılan YURTLİG Bölge Birinciliğinde Rize temsilcisini 3-1 mağlup ederek, Gümüşhane engelini de 3-0'la geçti. Erzurum ekibi Karabük ve Kars'a mağlup 3-1'lik skorlarla yenilerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve Türkiye finallerine gitme şansını kıl payı kaçırdı.

Kafile başkanı Gamze Sağırlar, idareciler Zeynep Seda Esen, Kader Ateş ve antrenör Hilal Kaya nezaretinde Artvin'de Erzurum'u YURTLİG Bölge şampiyonasında temsil eden takımda şu sporcular yer aldı: Gülperi Erboğa, Celhan Asu Elek, Azra Tanrıkulu, Büşra Demir, Aleyna Yıldırım, Sudenaz Aydın, Ecrin Nisa Bektaşoğlu, Serencen Yılmaz, Züleyha Özsoy, Seher Tülay Kılıç, Songül Dinler ve Elif Akarsu.