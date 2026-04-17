Palandöken'de bahar ayları olmasına rağmen kayak keyfi tam gaz devam ediyor, kayak severler zirve kayışında şezlong keyfi ile mola verdi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde, elverişli kar kalınlığı ve teknik altyapı sayesinde kayak sezonu 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı. Erzurum'da şehir merkezinde bahar havası hissedilmeye başlasa da, 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'nda kıştan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre kar kalınlığının 198 santimetre civarında seyrettiği merkezde, yerli ve yabancı turistler kristal karın tadını çıkarıyor.

Sezonun finali 30 Nisan'da

Ejder3200 yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, normal şartlarda Mart sonunda bitmesi planlanan sezon, yoğun kar yağışı ve suni karlama desteğiyle 30 Nisan 2026 tarihine kadar resmi olarak uzatıldı. Şartların elvermesi durumunda, pistlerin profesyonel sporcular ve milli takım çalışmaları için 30 Mayıs 2026 tarihine kadar açık tutulabileceği belirtilmişti.

'Bahar Kayak Sezonu' yoğun ilgi görüyor

Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan Palandöken'de, tatilciler bir yandan güneşin tadını çıkarırken diğer yandan kesintisiz kayak yapmanın ayrıcalığını yaşıyor. Ejder3200 tarafından yapılan sosyal medya mesajında 'Yanlış görmediniz! Plaj kenarı değil zirvede şezlong keyfi' denildi.