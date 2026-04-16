Erzurum'un Oltu ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla iki gün sürecek bir hayır çarşısı organize edildi. Oltu Belediyesi sosyal tesislerinde kurulan kıl çadırında gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hayır çarşısında, ev hanımlarının gönüllü katkılarıyla hazırlanan kuru bakliyat ürünleri, börek ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra Oltu'ya özgü cağ kebabı, pişi ve gözleme gibi yiyecekler satışa sunuluyor. Elde edilen gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

İHH Oltu Dernek Başkanı Yusuf Demirtaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'ye destek olmak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini ifade ederek, 'Oltulu vatandaşlarımız hayır çarşısında yoğun ilgi gösteriyor. Amacımız Gazze'deki Müslümanlara yardım ulaştırmak, yaşanan zorluklara dikkat çekmek ve insani yardım faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Destek veren herkesten Allah razı olsun' dedi.