Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki barajların güncel doluluk oranları açıklandı. Bölge genelindeki barajların ortalama aktif doluluk oranı yüzde 58,20 olarak kayıtlara geçti.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, İl Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı sunumda; bölgede bulunan barajlardaki su seviyeleri ile ilgili oranları paylaştı. Erzurum'un önemli su kaynaklarından Palandöken Barajı yüzde 76,67 doluluk oranıyla güven verirken, Pazaryolu Barajı yüzde 70,57 seviyesine ulaştı. Buna mukabil Kuzgun Barajı yüzde 32,25, Demiröven Barajı yüzde 35,48 ve Narman Şehitler Barajı yüzde 40,96 doluluk oranlarında kalarak ortalamanın altında yer aldı.

Erzincan ve Ağrı'da Son Durum

Erzincan barajında doluluk oranı yüzde 87,84 gibi yüksek bir seviyede seyrederken, Turnaçayır Barajı yüzde 91,24 doluluk oranıyla dikkat çekti. Ancak Tercan Barajı yüzde 29,26 ile bölgenin en düşük su seviyesine sahip barajlarından biri oldu. Ağrı'da ise Yazıcı Barajı yüzde 59,15, Patnos Barajı ise yüzde 49,77 doluluk oranıyla ölçüldü.