Milli Savunma Bakanlığı 55. Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü personeline yönelik 'Proje Yönetim Döngüsü' eğitimi başarıyla tamamlandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda eğitim sürecinde; 'Proje fikri geliştirme, Mantıksal çerçeve yaklaşımı, Faaliyet planlama ve Bütçelendirme ve risk analizi' gibi proje hazırlama ve uygulama süreçlerinin temel bileşenleri ele alındı. Katılımcılar, uygulamalı çalışmalar sayesinde proje tasarımı konusunda yetkinliklerini güçlendirme fırsatı buldu. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkı sunan bu verimli programa katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz' denildi.