Niğde Merkez Polis Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Polis Haftası etkinliklikleri kapsamında düzenlenen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihan Özsoy, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, POMEM Müdürü Mehmet Kemal Arısoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna katıldı. Program kapsamında öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluşturulurken, etkinlikte konuşan Vali Nedim Akmeşe her bir fidanın geleceğe bırakılan en değerli emanetlerden biri olduğunu vurguladı. Doğaya yapılan katkının aynı zamanda yarınlara yapılan bir yatırım olduğuna dikkat çeken Akmeşe, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Fidan dikim etkinliğinin ardından Vali Akmeşe, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy'u makamında ziyaret etti.