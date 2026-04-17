Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, imece usulüyle fidan dikerek örnek bir dayanışmaya imza attı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde duyarlı vatandaşlar, daha yeşil bir gelecek için harekete geçti. Kendi imkânlarıyla bir araya gelen köy sakinleri, önce traktörle araziyi işleyerek fidan dikimine uygun hale getirdi, ardından kazma ve küreklerle açılan çukurlara fidanları tek tek toprakla buluşturdu.

İmece usulü gerçekleştirilen çalışmada genç-yaşlı demeden herkes el birliğiyle çalışırken, dikilen fidanlar özenle yerleştirilip can suyu verildi. Tamamen gönüllülük esasına dayanan etkinlikte herhangi bir kurum ya da kişiden destek alınmadı.

Köy sakinlerinden Reva Sarıoğlu, amaçlarının çocuklara daha yeşil bir hayat alanı bırakmak olduğunu belirterek, 'Çocuklarımıza yeşil bir alan bırakmak için kendi imkânlarımızla fidan dikiyoruz. İleride onların rahatlıkla oynayabileceği ve gölgesinde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.