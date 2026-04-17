Hava sıcaklığının sıfırın altına 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde ağaç dalları buz tuttu. Ağaçlardaki kristalize güzellik görenleri mest etti.

Ardahan'da geçtiğimiz hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Karın etkisini yitirmesinin ardından kentte dondurucu soğuklar hakim oldu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düştüğü Göle ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçların dalları buz tuttu.

Kışın devam ettiğini söyleyen Umut Kahya, ''Ağaç dalları buzla kaplı. Kış halen devam ediyor. Şu anda bile her yerde kar var'' dedi.

Ağaçlardaki kristalize güzellik görenleri mest etti.