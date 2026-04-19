Siirt'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Şiddetli yağışın ardından taşan dereler ve yollara sürüklenen çamur nedeniyle Siirt-Batman karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, sel suları bazı bölgelerde yolu tamamen kapatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı. Güvenlik önlemleri kapsamında yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.