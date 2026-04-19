Batman Gercüş ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar heyelana yol açtı. Ulaş yolu Yamanlar köyü civarında mahsur kalan 3 vatandaş, İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran olumsuz hava, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ulaş köyü ile Yamanlar köyü arasındaki güzergahta meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Yoğun yağışların tetiklediği heyelan sonucu yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve çamur yığını yolu kapattı. Bu sırada Ulaş yolu Yamanlar köyü mevkiinde seyir halinde olan bir araç içindeki 3 kişi, yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların yardım çağrısı üzerine yetkililer hemen harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye süratle Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle başlatılan çalışmalar, gece karanlığı ve zorlu hava şartlarına rağmen kesintisiz devam etti. Saatler süren titiz müdahale sonucunda yoldaki toprak birikintisi temizlendi ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol temizlenerek trafik akışı yeniden normale döndürüldü. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin ve vatandaşların heyelan risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.