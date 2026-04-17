Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen 'Kartepe Evleri Projesi'nde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor. Projede başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması, hak sahiplerine teslimatların ise 2026 yılı içerisinde yapılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde projelendirilen Kartepe Evleri'nde geri sayım başladı. Kent Konut, planlanan takvim içerisinde ilerleyen proje için başvuruları nisan ayı içerisinde almaya başlamayı planlıyor. Başvuru sürecinin ardından ise hak sahibi olan vatandaşlara evlerinin 2026 yılı içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Kocaeli'nin en gözde projesi

Kent Konut A.Ş. güvencesiyle hayata geçirilen Kartepe Evleri, hem yaşam hem de yatırım odaklı tercihleriyle Kocaeli'nin en gözde projeleri arasında yer alıyor. Güvenli yapısı ve sunduğu yaşam ayrıcalıklarıyla dikkat çeken projenin başvuru sürecinin nisan ayı içerisinde başlatılması hedeflenirken, başvuru takvimine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Kartepe Evleri şantiye alanında saha denetimi gerçekleştiren Kent Konut A.Ş. Genel Müdürü Erhan Coşar, projede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Teknik personelden detaylı bilgi alan Coşar, çalışmaların iş programına uygun şekilde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Coşar, 16 bin 800 metrekarelik alanda yükselen projede altyapı ve üstyapı çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini belirtti.

Zengin sosyal donatılar ve teknolojik altyapı

Estetik mimarisiyle Kartepe'ye yeni soluk kazandırmayı hedefleyen Kartepe Evleri, 12 blok ve 144 daireden oluşuyor. Tüm daireler, ferah ve kullanışlı yaşam sunan 94 metrekarelik 2+1 konseptinde tasarlanırken, proje bölgenin doğal dokusuna uyum sağlayacak şekilde zemin + 2 katlı yatay mimari anlayışıyla inşa ediliyor. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, fitness alanları, oturma ve dinlenme alanları, kamelyalar ile basketbol sahası gibi sosyal donatıların yanı sıra araç şarj istasyonları, modern otopark çözümleri ve güneş enerji sistemi (GES) gibi çevreci ve teknolojik altyapı unsurları da yer alıyor.