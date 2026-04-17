Kocaelispor'un 60 yıllık köklü tarihi tiyatro sahnesine taşınıyor. Kocaelispor iş birliğinde hazırlanan 'Efsane Forma' adlı oyun, profesyonel oyuncularla birlikte altyapı futbolcularını da sahnede bir araya getirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kocaelispor iş birliğinde hayata geçirilen projede, 1966 yılında Türk futboluna 'merhaba' diyen yeşil-siyahlı kulübün 60 yıllık köklü tarihi tiyatro sahnesine taşınıyor. Bu etkileyici proje, dünyada yalnızca İngiltere Milli Takımı için yapılan benzer çalışmanın ardından ikinci örnek olma özelliği taşıyor.

'Efsane forma' 24 Nisan'da sahnelenecek

Kocaelispor'un 60. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Efsane Forma' adlı oyun, 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek oyun, Kocaelispor sevgisini sahneye taşıyacak. Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyunun başrolünde sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Engin Benli ile minik oyuncu Batu Oğuz yer alacak. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise Kocaelispor altyapısından genç futbolcuların da bu projede yer alması oldu.

Sanat ve sporu bir araya getiren bu özel proje için provalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan oyun, izleyiciye hem duygusal hem de görsel açıdan unutulmaz deneyim sunmayı hedefliyor.