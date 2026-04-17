Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindeki heyet, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'yi ziyaret ederek ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Çameli Belediyesi, ilçenin gelişimi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla temaslarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'in de yer aldığı heyetle birlikte, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Çameli ilçesine kazandırılması planlanan yeni ve sürpriz projeler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, Çameli için önemli müjdeler alındığı belirtildi.

Ziyarete ilişkin Çameli Belediyesinden yapılan açıklamada, devletin güçlü desteğinin her zaman yakından hissedildiği vurgulanarak; ilçeyi daha yaşanabilir, daha güçlü ve sosyal belediyecilik anlayışıyla gelişen bir merkez haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.