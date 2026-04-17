Denizli'de düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde PAÜ öğrenci topluluklarıyla buluşan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Özkan Tokmak'ın gazetecilik mesleğine dair samimi ve deneyim odaklı anlatımı programa damga vurdu.

Denizli'de düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinde öğrenciler, alanında deneyimli isimlerle buluşarak kariyer planlamasına dair önemli bilgiler edindi. Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle gazetecilik mesleğine dair paylaşımlar dikkat çekti.

İletişim ve Etkileşim Topluluğu öncülüğünde; Sosyal Etkileşim Topluluğu, Yapay Zeka ve Tasarım Topluluğu, Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu ve İnci Gençlik Topluluğu paydaşlığında düzenlenen etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, topluluk danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özmelek Taş ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın moderatörlüğünü ise İletişim ve Etkileşim Topluluğu Başkanı Şefika Özgün Hakan üstlendi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, söyleşi kapsamında gazetecilik mesleğini tüm yönleriyle ele alarak katılımcılara aktardı. Meslek hayatından kesitler paylaşan Tokmak, gazeteciliğin yalnızca bir iş değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Tokmak, 'Gazetecilik, masa başında yapılan bir meslek değildir. Sokağı tanımadan, insanı anlamadan bu işi hakkıyla yapamazsınız. Bu mesleğin en önemli şartı onu sevmek ve her gün aynı heyecanla sahaya çıkabilmektir. Eğer heyecanınızı kaybederseniz, haberin ruhunu da kaybedersiniz' dedi.

Mesleki başarının süreklilik ve disiplinle mümkün olduğuna dikkat çeken Tokmak, 'Her haber bir sorumluluktur. Doğruyu araştırmak, teyit etmek ve kamuoyuna en sağlıklı şekilde sunmak gazetecinin asli görevidir. Bu süreçte en büyük gücünüz merakınız ve öğrenme isteğinizdir' ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Tokmak, 'Kendinizi tek bir alanla sınırlamayın. Okuyun, araştırın, sahada olun. Hata yapmaktan korkmayın ama aynı hatayı iki kez yapmamayı öğrenin. Mesleğinizi seviyorsanız, başarı zaten sizi bulur' diye konuştu.