Beyağaç Belediyesinin düzenlediği kahvaltı programında Beyağaçlılar, Denizli protokolüyle bir araya geldi. Birlik ve dayanışma vurgusu yapılan buluşmada, Beyağaç için planlanan proje ve etkinlikler paylaşıldı.

Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen ve Denizli'de yaşayan Beyağaçlı vatandaşları bir araya getiren kahvaltı programı yoğun katılımla gerçekleşti. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç'ın ileri gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Kahvaltıda konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, azim ve dayanışma vurgusu yaparak, 'Beyağaç için bugün bazı şeyler zor görünebilir. Ancak gerçekten istenirse her şey başarılabilir. Biz bunun somut bir örneğiz. Beyağaç'ta doğup büyüyen birisi Tavas'ta 78 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile seçim kazandı. Kızılcağac köyünden çıkmış, yokluk içinde büyümüş bir köylü çocuğu olarak bu başarıyı elde ettik. Ailemi hepiniz tanıyorsunuz; nereden geldiğim de, nasıl yetiştiğim de ortada. Bu başarı sadece bir kişinin değil, birlikteliğin, dayanışmanın ve ortak inancın gücüdür. Biz buraya misafir değiliz. Ben Tavaslıyım ve Tavas benim için çok kıymetli. Tavas için elimden geleni yapıyorum, gerekirse canımı bile veririm. Zaten bunun için gece gündüz çalışıyorum, siz de görüyorsunuz. Ben hem Tavas için çalışıyorum hem de sizlere mahcup olmamak için mücadele ediyorum. İstiyorum ki herkes Beyağaç'tan çıkan bir evladımız Tavas'ta başarılı oldu desin. Sizleri gururlandırmak benim için en büyük hedeflerden biridir' dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise ilçede hayata geçirilen projeler ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Pütün, 'Beyağaç Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeleri sosyal medya hesaplarından ve basın yayın kuruluşları üzerinden duyurmaya çalışıyoruz. Bizler bu projeleri gerçekleştirirken tabi ki yalnız değiliz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu bu projelerin hayata geçirilmesindeki en büyük destekçimiz. Ne zaman eksiğimiz olsa, ne zaman başımız sıkışsa rahatlıkla ulaşarak yardım istiyoruz. Bizi hiçbir zaman eli boş çevirmediği için Başkanımız Çavuşoğlu'na teşekkürü borç bilirim. Beyağaç'ın ismini duyurmak için düzenlediğimiz etkinliklerimizi de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. 11-16 Ağustos tarihlerinde Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Festivalini gerçekleştireceğiz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Gökyüzü Gözlem Festivaline 46 ilden katılım oldu. Bu ziyaretler ve katılım hem Beyağaç için hem de Denizli için çok önemli bir tanıtım. Yüzlerce öğrenci, birçok öğretim üyesi ve birçok bürokrat katılım sağladı. Ziyaretçiler hem Beyağaç'ı hem de Denizli'yi tanıma fırsatı buldular. Yine 26-29 Ağustos tarihler arasında Tarhana ve Eren Günü şenliklerini gerçekleştireceğiz. 4 gün boyunca konserle ve çeşitli etkinliklerle eğlence dolu bir şenlik gerçekleştireceğiz. 4 Eylül'de ise ata sporumuz olan yağlı güreşleri gerçekleştireceğiz. Yine 3 yıldır düzenlediğimiz Geriçam Mahallemizin Yerel Ürünler ve Bağ Bozumu şenliklerini düzenleyeceğiz. Bu şenlikte bizim için çok önemli. Kırsal Mahallelerimizde kadınlarımız tarafından titizlikle üretilen ürünler burada satışa sunuluyor. Kadınlarımızın ekonomisine destek oluyor. Bu festivali de geleneksel hale getirmek için çalışmaları sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, 'Bugün bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan Beyağaç Belediye Başkanımıza ve bu anlamlı güne emek veren tüm çalışma arkadaşlarına, dostlarına ve yol arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir arada olmak, birlikte olmak en kıymetli duygulardan biri. Bu duyguyu bize yaşattıkları için kendilerine ayrıca minnettarız. Bizim için bu yolculukta en önemli şey; gönüllerin bir araya gelmesi, farklı renklerin ve farklı düşüncelerin aynı şehir için yan yana durabilmesidir. İşte bu duyguyu bize en iyi hissettiren isimlerden biri de Sezayi Başkan'dır. Ne zaman bir dayanışmaya ihtiyaç olsa, ne zaman farklı bir sese ihtiyaç duyulsa, her defasında Sezayi Başkan'ın orada olduğunu görürüz. Bu yüzden biz de kendisinden razıyız. Şehrimizin güzelleşmesi için; düşüncelerimiz farklı olsa da, partilerimiz ayrı olsa da bu birlikteliği kurabilmiş olmak bizim için çok değerli. Kendisine bu anlamda da ayrıca teşekkür ediyor, bu yaklaşımını çok kıymetli buluyoruz. Biz bu yolculukta hiçbir zaman ayrıştırıcı bir anlayışın içinde olmadık. 'Ondan, bundan' diye bir derdimiz hiç olmadı. Bizim tek bir derdimiz var. O da şudur: İnsanları ikiye ayırıyoruz; boğazından haram lokma geçenler ve geçmeyenler. Kim dürüstse, kim namusluysa biz onun yanındayız. Kim yanlışın içindeyse, bu en yakınımız bile olsa karşısında dururuz. İnanıyoruz ki bu anlayışla yolumuzu daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah Beyağaç için bu yıl bir meydan projesini de birlikte hayata geçireceğiz. Sonrasında da Sezayi Başkan ne zaman bir desteğe ihtiyaç duyarsa her zaman yanında olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.