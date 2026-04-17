Denizli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası kapsamında kentin kültürel mirasını ve zengin mutfağını vitrine çıkaracak kapsamlı bir etkinliğe imza atacak. 'Turizm Haftası Kültür ve Gastronomi Günleri', 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Çamlık Mesire Alanı'nda Denizlililerle buluşacak.

İki gün sürecek organizasyonda, Denizli'nin tüm ilçeleri kendi özgün değerleriyle yer alacak. Ziyaretçiler, yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, aynı zamanda ilçelerin kültürel birikimini yakından tanıma imkanı elde edecek. Etkinlik, 18 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te alan açılışı ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Gün boyunca ilçelere ait stantlar gezilebilecek, gastronomi sunumları ve ikramlar yapılacak. 19 Nisan Pazar günü ise etkinlik saat 11.00'de yeniden kapılarını açacak. Gün boyu sürecek tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra ayakkabı yapımı, hasır halı dokuma, Buldan bezi dokuma ve Kızılhisar çömleği gibi geleneksel üretimlerin yer aldığı atölyeler gerçekleştirilecek. İlçelerden getirilen fotoğraflarla sergiler düzenlenecek, workshoplarla ziyaretçilere interaktif deneyimler sunulacak.

Denizli'nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler de etkinliğin önemli bir parçası olacak. Acıpayam'ın Karahöyük ekmeğinden Babadağ keşkeğine, Buldan'ın tekstil ürünlerinden Çal'ın üzümlerine, Tavas'ın baklavasından Serinhisar leblebisine kadar çok sayıda lezzet ve kültürel unsur katılımcılarla buluşacak. Doğayla iç içe atmosferiyle Çamlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek 'Kültür ve Gastronomi Günleri', Denizlililere hem lezzet hem de kültür dolu bir hafta sonu yaşatacak.