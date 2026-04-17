Eskişehir'de 1 kişinin bıçaklandığı, 4 kişinin ise darp edildiği kavgaya karışan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Arbedede, gruplardan Mustafa Furkan G. vücudunun 4 yerinden bıçakla yaralanırken, Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç.'de darp edilmişti. Şüpheliler o an olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ardından, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise olay kapsamındaki 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan şüphelilerin özellikle yüz bölümlerinde kavgadan ötürü yara izleri olduğu dikkat çekti