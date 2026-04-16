Eskişehir'de drift atan sürücüye 340 bin TL ceza yazılırken, 60 gün süreyle trafikten men edilen araç yediemin otoparka çekildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Odunpazarı ilçesinde drift atan sürücüyle ilgili sosyal medyada yer alan videoya istinaden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, bahse konu araç sürücüsü S.K. tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' maddelerinden toplam 340 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparka çekilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.