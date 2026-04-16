Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Faruk Ertaş ile yönetimi, ilçede faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, yapılan seçimler sonucunda göreve seçilen oda başkanları ve yönetimleri tebrik edildi. Heyet, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yanal, Demir, Bakır ve Arabacılar Esnaf Odası Başkanı Yaşar Ardıç, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Engin Ayvaz ile Terziler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çınar ve yönetimleriyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde konuşan Belediye Başkanı Dökmeci, esnaf teşkilatlarının ilçenin ticari hayatındaki önemine dikkat çekerek, her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Yeni dönemde görev alan oda başkanlarına başarılar dilendi.