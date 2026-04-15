Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan ormanda bir geyik sürüsü, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Mihalıççık ilçesi sınırlarındaki Çatacık mevkisinde ormanlık alanda gezintiye çıkan bir vatandaş, yaklaşık 10 geyikten oluşan sürüyü fark etti. Doğal ortamlarında yiyecek arayan geyik sürüsü, bir süre bölgede dolaştıktan sonra orman derinliklerinde gözden kayboldu.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, geyiklerin ürkerek bir arada hareket ettikleri görüldü.