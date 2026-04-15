Eskişehir'de yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerini uyaran oto klima uzmanı Ümit Alan, yanlış kullanımın büyük masraflara yol açtığına dikkat çekerek araç sahiplerine tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir'de uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren Ümit Alan, yaklaşan sıcak havalar öncesinde araç sahiplerini klima bakımları konusunda uyardı. Klimaların kış uykusundan uyandırılması gerektiğini belirten Alan, bakımı yapılmayan sistemlerin hem bütçeyi hem de sağlığı tehdit ettiğini ifade etti. Yaz sezonuna girerken özellikle dijital klimalarda sıcak-soğuk vanalarının takılı kalabildiğini hatırlatan deneyimli usta, bu sistemlerin senkronize edilmesi ve klima gazının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

'Doktorlar filtre değişimine bizden daha çok önem veriyor'

Klima bakımının en hayati parçasının polen filtresi olduğunu aracın içine giren havanın bu filtreden geçtiğini söyleyen Ümit Alan, 'Polen filtresi, sizin nefes alıp içinize çektiğiniz havayı temizleyen bir parça. Eskişehir şartlarında bu filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Hatta müşterimiz olan kulak burun boğaz uzmanı doktorlar, bu konunun önemini bildikleri için 3 ayda bir gelip filtrelerini değiştiriyorlar. Eğer klimayı açtığınızda içeriye egzoz kokusu veya kötü kokular geliyorsa, bilin ki o filtre ya çok kirlenmiştir ya da araçta hiç filtre yoktur. Sağlığınız için buna dikkat etmelisiniz' dedi.

'Klima sadece soğutmaya yarar, buğu gidermede can kurtarır'

Oto klimaları hakkında bilinen yanlış bir bilgiyi de düzelten Alan, mevcut teknolojiye sahip motorlu araçlarda klimaların ısıtma özelliğinin bulunmadığını, sadece soğutma işlevi gördüğünü ifade etti. Ancak klimanın kışın da önemli bir görevi olduğunu vurgulayan Alan, 'Klima sadece soğutur ancak yağmurlu havalarda camlardaki buğuyu en hızlı kurutan sistemdir. Araç sıcak konumdayken klimayı aktif ederseniz kuru hava sayesinde görüş açınız anında açılır. Bu da sürüş güvenliği ve konforu için vazgeçilmez bir detaydır' şeklinde konuştu.

'Klimayı aniden 4. kademede açmayın'

Klimanın ömrünü uzatmak ve yüksek maliyetli arızaların önüne geçmek için kullanıcıların yaptığı hatalara değinen Ümit Alan, doğru kullanım formülünü şu sözlerle aktardı:

'İnsanlar araca biner binmez klimayı en yüksek kademede açıyor. Bu çok yanlış. Klimayı önce 1. kademede başlatmalı, ardından kademeli olarak artırmalısınız. Birden yüklenmek, havayı yönlendiren 'flap' dediğimiz parçaların kırılmasına neden olur ve bu da onarılması çok güç, maliyetli arızalar doğurur. Ayrıca aracı çalıştırdıktan 3-4 dakika sonra AC düğmesine basarak klimayı aktif etmek, sistemin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.'