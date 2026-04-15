Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık Devlet Hastanesi personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kapsamlı bir afet ve yangın eğitimi verildi.

Ayancık Devlet Hastanesi, çalışanların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen programda; yangın ve yangından korunma, acil durumlarda tahliye ve kurtarma ile deprem ve afetlerde farkındalık konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Sivil Savunma Amiri Hakan Akpınar tarafından verilen eğitimde, hastane gibi stratejik kurumlarda acil durum yönetiminin önemi vurgulandı. Eğitimde personellere, muhtemel bir yangın anında doğru müdahale teknikleri, binanın güvenli bir şekilde tahliyesi ve afet sonrası izlenecek stratejik adımlar hem teorik hem de pratik bilgilerle aktarıldı.