Siirt'te seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan aile son anda kendini dışarı atarak faciadan kurtuldu.

Olay, Siirt merkeze bağlı Kalender köyü yolunda meydana geldi. Mahmut Gürgen'e ait otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Sürücü, eşi ve iki çocuğu alevlerin büyümesi üzerine aracı terk ederek son anda kurtuldu. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar çevrede kısa süreli panik oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.