Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen cami, yüklenici firma tarafından eksiklerinin tamamlanmaması nedeniyle ibadete açılamadan harabeye dönmüştü.

500 konutluk proje içinde yer alan ve müşavir firma tarafından yapılan cami Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından eksiklerin bulunması nedeniyle teslim edilememişti. Cami kapılarının açık olması nedeniyle cami içine hayvanların mesken tutması ve yağmur suyu nedeniyle zarar gören eşyaların basında yer almasının ardından müşavir firma yetkilileri camide çalışma başlattı.

Cami içinde yağmur suyu nedeniyle zarar gören halılar temizlenmek üzere kaldırılırken, çatı bölümlerinde ve yağmur suyu tahliye boruları döşenecek. İç kesimlerde bulunan mermer ve nem alan bölümler sıvanırken, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından caminin iç kesiminde bulunan taban halıları temizlendi.

Müşavir firma yetkilileri, camideki eksiklerin bir hafta içerisinde tamamlanarak Menteşe İlçe Müftülüğüne teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca konutlardaki eksiklerin de en kısa sürede giderileceği, hak sahiplerinin onayının ardından kesin kabul işlemlerinin tamamlanacağı ifade edildi.