Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışlarının ardından ulaşıma kapalı olan yayla yollarında kar temizleme çalışması devam ediyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı birçok yaylaya ulaşımın aksamasına neden oldu. Bahar ayının gelmesiyle yaylalara çıkacak olan vatandaşlar için Rize İl Özel İdaresi tarafından seferber olundu. Kurulan ekiplerle yayla yollarında yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı temizleme çalışması başlatıldı. Ulaşıma kapalı olan yaylalardan biri olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Elevit Yaylası'nda da ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu hava koşulları nedeniyle Elevit yoluna düşerek güzergâhı kapatan çığ kütleleri birer birer temizlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zil Kale Muhtarı Naci Aydın, bölgede hem doğal afetlerin hem de yaban hayatının oluşturduğu risklere karşı erken önlem aldıklarını belirterek 'Vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. Çığ nedeniyle kapanan yolları açtık, gerekli tüm kontrolleri sağladık' dedi.