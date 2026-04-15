Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çırpı Mahallesi'ndeki üreticileri ziyaret eden İlçe Müdürü Eren Kaçmaz ve teknik ekip, çiftçilerin talebi üzerine uygulamalı ceviz aşılama eğitimi gerçekleştirdi.

Menteşe'de tarımsal verimliliği artırmak ve üreticiyi modern tekniklerle buluşturmak amacıyla yürütülen saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz, Çırpı Mahallesi'nde üretim yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Mahalle ziyareti sırasında çiftçilerin karşılaştıkları sorunları dinleyen ve taleplerini alan Müdür Eren Kaçmaz, özellikle ceviz yetiştiriciliği konusunda gelen teknik destek isteğine anında yanıt verdi. Bölgedeki ceviz ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak amacıyla arazide uygulamalı eğitim düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, ceviz ağaçlarında doğru aşılama teknikleri, dikkat edilmesi gereken püf noktaları ve aşılama sonrası bakım süreçleri çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi. Teknik personelin de eşlik ettiği çalışmada, doğru yapılan aşılamanın ürün kalitesi üzerindeki doğrudan etkisi vurgulandı.

Çalışmaların ardından kısa bir değerlendirmede bulunan İlçe Müdürü Eren Kaçmaz, üreticinin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek; 'Çiftçilerimizin bereketli topraklarımızdan en yüksek verimi alabilmesi için sahadayız. Çırpı Mahallemizdeki üreticilerimizin ceviz aşılama konusundaki taleplerini yerinde, uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Menteşe tarımını el birliğiyle daha ileriye taşıyacağız' mesajını verdi.