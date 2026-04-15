Aydın'ın Efeler ilçesinde parklardaki trafolar ve yüzeyler dekoratif boyamalarla yenilenirken, görüntü kirliliği ortadan kaldırılıp çocuklara yönelik renkli ve eğitici görsellerle alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü bakım ve yenileme çalışmalarına estetik dokunuşlar katıyor. Kemer Mahallesi'nde bulunan Şehit Önder Ayıklar Parkı ile Girne Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şenol Akar Parkı'nda gerçekleştirilen dekoratif boyama çalışmaları, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Parklarda yer alan trafolarda ve çeşitli yüzeylerde zamanla oluşan kötü yazılar ve görüntü kirliliği, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. Yerlerine ise çocukların ilgisini çekecek, aynı zamanda eğitici ve öğretici nitelik taşıyan renkli ve eğlenceli görseller işlendi. Özellikle çocukların keyifle vakit geçirdiği park alanlarının daha güvenli, temiz ve estetik hale getirilmesini amaçlayan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yapılan yenilemelerin ardından parkların adeta yeniden hayat bulduğunu belirterek Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, her yaştan bireyin ilgisini çeken bu çalışmaların çocukların hayal dünyasına katkı sunduğunu ifade ederken, parkların daha canlı ve huzurlu bir ortama kavuştuğunu dile getirdi. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, ilçe genelindeki diğer park ve yeşil alanlarda da devam edeceği bildirildi. Öte yandan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.