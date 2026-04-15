Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul yapımı için planlanan arazilerde incelemelerde bulunuldu.
Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve Şube Müdürü Serdar Kaymaz, Kuşadası'nda okul yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
Gerçekleştirilen incelemelerde, planlanan eğitim yatırımlarına ilişkin arazilerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kuşadası'nda artan eğitim ihtiyacına yönelik planlanan yeni okul yatırımlarının, öğrencilerin daha nitelikli ve uygun fiziki ortamlarda eğitim almalarına önemli katkı sunacağı ifade edildi. İnceleme programı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.