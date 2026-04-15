Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı 2026 (EGEKAF'26) düzenlenen törenle açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Fuar Alanı'nda 15-16 Nisan Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek olan fuar, Aydın tarihinde şimdiye kadar düzenlenen en büyük kariyer etkinliği olma özelliğini taşıyor. Geniş katılımla düzenlenen açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik programı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

'Gençlerimizin kariyer yolculuğuna yön veriyor'

Fuarın açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, EGEKAF'26'nın yalnızca bir fuar olmadığını vurgulayarak, 'Bugün burada düzenlenen EGEKAF'26 yalnızca bir fuar değil, gençlerimizin hayallerini, hedeflerini ve kariyer yolculuklarını şekillendiren çok önemli buluşma platformudur. Üniversiteleri, kamu kurumlarını, özel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan bu organizasyon gençlerimize yeni ufuklar açmakta, onlara ilham vermekte ve kariyer yolculuklarında önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye yüzyılının asıl sahibi ve ikinci gücü siz gençlersiniz. İki gün sürecek bu etkinlikte sizler için çok kıymetli bir ortam bulunuyor. Farklı sektörlerden gelen kurum ve kuruluşlarla bire bir temas kurabileceğiniz, meslekler hakkında doğrudan bilgi alabileceğiniz, staj ve iş imkanlarını keşfedebileceğiniz çok önemli bir fırsatın içerisindesiniz. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyoruz' dedi.

'Kariyer fuarları İş Kurumu koordinasyonunda sürüyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ise kariyer fuarlarının bu yıl itibarıyla İş Kurumu koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, 'Bu sene itibari ile kariyer fuarlarının tamamı İş kurumunun koordinasyonuna tevdi edilmiştir. Bu yıl 7 bölgede 12 farklı ilde 115 üniversitemizin katılımıyla bölgesel kariyer fuarları düzenleniyor. Bugüne kadar Gaziantep, Adana, Samsun ve Antalya'da düzenlendi. Bugün de Aydın'da tamamlıyoruz. Aydın'daki katılım 20-30 bin civarında. Toplamda da Aydın dışındaki önceki fuarlarda katılım 60 bin civarında. Şu anda 80-90 bin bandında bir katılımcı ile kariyer fuarlarımız yoğun ilgi ile devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar da dönem bitmeden kariyer fuarlarımız devam edecek' diye konuştu.

'Stratejik iş birliğinin somut örneği'

Aydın Valisi Yakup Canbolat da fuarın önemine dikkat çekerek, 'Bu fuar yalnızca bir organizasyon değil, üniversite, sanayi ve kamu sektörü arasında kurduğumuz stratejik iş birliği köprüsünün en somut tezahürüdür. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 'Yetenek Her Yerde' mottosu ile başlattığı bu vizyoner yolculuk bugün burada Ege Bölgesi'ndeki 14 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesel bir güce dönüşmüş bir durumdadır. İlk kez 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi ile başlayan bu kıymetli süreç Ege, Pamukkale ve Manisa Celal Bayar üniversitelerimizin ardından bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitemizin ev sahipliğinde ilimize taşınmıştır. Efeler diyarı Aydınımızın bereketli topraklarında yeşeren bu akademik birikimi sanayimizin dinamizmi ile harmanlamaktan gurur duyuyoruz. 15-16 Nisan tarihleri boyunca sürecek olan bu organizasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda 'Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)' teması ile gençlerimizin üretim süreçlerine aktif katılımlarını teşvik etmeyi ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz 50 binin üzerinde öğrenci ve mezun ile 300'e yakın kamu kurumu ve özel sektör temsilcisini aynı paydada, aynı mekanda buluşturmaktır' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuara sponsor olan kuruluş ve firmalara plaketleri takdim edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte fuar resmen başlarken fuara özel hazırlanan 5 tonluk Aydın yöresel tarhana çorbasının kapağı dualarla açıldı. Programın sonunda protokol üyeleri stantları ziyaret ederek üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fuarın açılışına; Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, akademisyen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.