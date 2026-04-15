Türkiye'de gayrimenkul sektörünün lokomotif kurumları arasında yer alan ve bugüne kadar 25.000'in üzerinde konutu başarıyla tamamlayıp sahiplerine teslim eden İhlas Gayrimenkul, İstanbul'un yükselen değeri Ispartakule'de konumlandırdığı Bizim Evler 12 projesini satışa sundu. Geniş kullanım alanına sahip 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığı proje; sunduğu imkanlar, ulaşım akslarının merkezindeki konumu ve eşsiz Küçükçekmece Gölü manzarasıyla benzersiz bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ispartakule'nin yeni yıldızı Bizim Evler 12, satışa sunulduğu ilk günden itibaren konut alıcıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'un modern şehircilik anlayışıyla gelişen bölgesi Ispartakule'nin en büyük yatırımcısı İhlas Gayrimenkul, aynı lokasyondaki yeni projesi Bizim Evler 12'yi satışa sundu. Sektördeki üst düzey tecrübesiyle bugüne kadar 25.000'in üzerinde daireyi tamamlayıp sahiplerine teslim eden şirket; 473 konut ve 25 ticari birimden oluşan Bizim Evler 12 ile Ispartakule'nin modern çehresine yeni bir imza atıyor.

Yüksek yatırım potansiyeli ve aile yaşamına uygun yapısıyla öne çıkan Ispartakule'de konumlanan Bizim Evler 12; geniş peyzaj alanları, ferah konut seçenekleri, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek ticari üniteleri, ulaşım avantajları ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Proje, yapımı hızla devam eden Hasdal - Nakkaş Otoyolu ve TEM Otoyolu Ispartakule gişelerine yalnızca 3 dakika mesafede yer alırken, panoramik Küçükçekmece Gölü manzarasıyla öne çıkıyor. İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hızlı ulaşım sağlayan bağlantı yollarının hemen yanı başında bulunan Bizim Evler 12, hem yatırım hem de lokasyon avantajı açısından cazip fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi 'Çam Sakura' başta olmak üzere eğitim ve sağlık kurumlarına yakın mesafede konumlanan proje, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek ticari üniteleriyle bütüncül bir yaşam alanı sunuyor.

İstanbul'un zemin yapısı en sağlam bölgelerinden Ispartakule'de yükselen Bizim Evler 12, yapı güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. Radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen proje; dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Kentin dinamiklerine uygun mimari

Toplam 43 bin metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen Bizim Evler 12 projesi, kentin dinamikleriyle uyumlu olarak 12 ve 13 kat şeklinde tasarlanmış 7 konut bloğundan meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde toplam 473 konut bulunuyor. Geniş yaşam alanlarıyla dikkat çeken projede 32 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor. Bizim Evler 12'de her daire için otopark alanı sunulurken, ticari alanlar için de 77 araç kapasiteli ek otopark imkânı sağlanıyor.

Yaşama değer katan ayrıntılar Bizim Evler 12'de

Bizim Evler 12, geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatılarıyla sakinlerine doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Projede süs havuzları, kamelyalar, gezi ve yürüyüş yolları ile bisiklet parkurları yer alırken; çocuk oyun ve park alanları da aileler için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuyor. Bunlara ek olarak proje bünyesinde tenis kortu, voleybol, futbol ve basketbol sahaları da yer alıyor. Ayrıca projede kapalı yüzme havuzu, sauna ve fitness salonu bulunuyor. Projede bay ve bayan mescidle birlikte mevlid, taziye ve cemiyet organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salon da site sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

Yenilikçi Çözümlerle Maksimum Tasarruf

Projede sürdürülebilirlik ve yaşam konforunu artıran modern altyapı çözümleri öne çıkıyor. Bizim Evler 12'de su depoları ve jeneratör altyapısıyla kesintisiz bir yaşam imkanı sunuluyor. Üstelik her dairede bulunan su arıtma sistemi, sağlıklı ve temiz suya doğrudan erişim imkânı sunarak yaşam kalitesini artırıyor.

Üst düzey dokunuşlar, modern detaylar

İhlas Gayrimenkul'ün köklü deneyimiyle hayata geçirdiği Bizim Evler 12, Ispartakule'nin gelişen yapısı içerisinde modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına yanıt veren yeni bir referans proje olarak öne çıkıyor. Her detayın titizlikle planlandığı Bizim Evler 12; kullanışlı iç mimarisi, A kalite yapı malzemeleri, lüks mutfakları ve şık banyo tasarımlarıyla konforu yeniden tanımlıyor. Üst segment donatılara sahip olan proje, sakinlerine yüksek standartlarda bir yaşam deneyimi vadediyor.

'11 projeyi başarıyla teslim ettik, şimdi Bizim Evler 12'yi satışa sunduk'

Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli, Bizim Evler 1'den Bizim Evler 12'ye kadar uzanan süreçte Ispartakule'de önemli projelere imza attıklarını belirterek, 'İstanbul'un yüzük taşı Ispartakule'de, büyük devlet yatırımlarının bir araya geldiği bu bölgede, İhlas Holding olarak tam 11 projemizi kaliteyle, konforla, istikrarla teslim ettik. Şimdi Bizim Evler 12 projemizin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bizim Evler 12 satışta. Rabbimize çok şükrediyoruz ve bizi kaliteyi, konforu takip eden, kazanan bütün ailelerimize de gönülden teşekkür ediyoruz' dedi.

Gayrimenkulün güvenli yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Değerli, 'Gayrimenkul en güvenli, en kazançlı, en istikrarlı yatırım aracı. Bizim Evler markasıyla bu bölgede yepyeni, bambaşka bir proje ürettik. Bu projenin lansmanında daha topraktan alırken kazanmak için, bizi takip eden aileleri bir kez daha Ispartakule'ye davet ediyoruz. 472 daireden oluşan, modern hayatın ihtiyaçlarını karşılayan, konforu en üst seviyede tutan bir projeyi hayata geçirdik' ifadelerini kullandı.

'Malzeme kalitesi ve yaşam alanları beklentinin üzerinde'

Projeyi inceleyen Ahmet Tek ise, 'İki ana başlık var; bir kurumsal yapı, iki içeride kullanılan malzeme kalitesi ve yaşam alanlarının gerçekten iyi düşünülmüş olması. Özellikle çocuklar için çok iyi düşünülmüş, peyzaj alanları çok büyük. Malzeme kalitesi beklentinin üzerinde' diye konuştu.

Emre Kuntmen de projenin aile yaşamına uygunluğuna dikkat çekerek, 'Aile sitesi, spor salonuyla, sosyal donatısıyla bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir site. Daire büyüklükleri çok ideal, hiçbir santimetrekare boşa harcanmamış. Son derece kullanışlı' dedi.

'Gerçek bir mahalle ve komşuluk kültürü var'

Harun Çöllü ise projenin bölgedeki diğer sitelere göre öne çıktığını belirterek, 'Bölgede bulunan birçok sitenin çok üstünde bir kalite performansı var. Yaşam konforu çok yüksek. Gerçek bir mahalle kültürü olduğu için tercih ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Projeyi uzun süredir takip ettiğini belirten Nuray Yavuz, 'Standartları çok yüksek olduğu için başka bir proje düşünmedik. Lansman olduğu ilk gün geldik. Çocuklarımın güvenle sosyalleşebileceği bir ortam olması bizim için çok önemli' dedi.

Site yaşamına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz, komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğuna dikkat çekerek, 'Komşularımızla çok güzel ilişkilerimiz var. Akrabadan öte bir bağ oluşuyor. Çocuklarımız birlikte kaliteli zaman geçiriyor' şeklinde konuştu.

Ali Yavuz ise sosyal alanların yoğun kullanıldığını belirterek, 'Spor sahalarını çok kullanıyorum. Çok güvenli hissediyorum. Herkes çok sosyal' dedi.

Yıldırım Şimşek de Bizim Evler projeleriyle uzun yıllardır tanışık olduklarını ifade ederek, '2009'dan beri takip ediyoruz. İstanbul'da konut deyince akla gelen firmalardan biri. Hem kalite hem komşuluk hem de lokasyon açısından her zaman tercih ediyoruz' ifadelerini kullandı.