Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, amaçlarının Bilecik'i sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan bir kültür ve turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu söyledi.

Bilecik'te 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilileri, STK'lar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, 'Bugün burada, kültürümüzü, tarihi zenginliğimizi ve eşsiz coğrafyamızı daha görünür kılmak; turizmin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutladığımız Turizm Haftası vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Turizm; yalnızca bir seyahat ya da ekonomik faaliyet değildir. Turizm; geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü, kültürlerin birbirini tanıdığı bir buluşma noktası, medeniyetlerin izlerinin keşfedildiği bir yolculuktur. Bu yönüyle turizm, aynı zamanda barışın, hoşgörünün ve ortak insanlık değerlerinin de en güçlü taşıyıcılarından biridir. Bu anlamlı köprünün en kadim duraklarından biri ise hiç şüphesiz ki, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bilecik ilimizdir. Bilecik; sadece bir şehir değil, bir başlangıcın adıdır. Bir devletin doğduğu, bir medeniyetin filizlendiği, kökleri derinlere uzanan büyük bir tarihin merkezidir. Bu topraklar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş; ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş müstesna bir coğrafyadır.Bu manevi iklimin en büyük mimarlarından biri ise, hiç şüphesiz ki Şeyh Edebali Hazretleri'dir.Bugün bizlere düşen görev; bu köklü mirası anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır' dedi.

'Bilecik'i bir kültür ve turizm destinasyonu haline getirmektir'

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, konuşmasının devamından, '2026 yılının 2026 Şeyh Edebali Yılı olarak ilan edilmesi, işte tam da bu sorumluluğun bir tezahürü, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Bu önemli yıl; yalnızca bir anma yılı değil, aynı zamanda kültürel diplomasi açısından güçlü bir imkân, uluslararası tanıtım açısından eşsiz bir fırsattır. Bu kapsamda Bilecik olarak bizler; sadece geçmişi anan değil, geçmişten ilham alarak geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hedefimiz; Bilecik'i sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan bir kültür ve turizm destinasyonu haline getirmektir., Ulusal ve uluslararası sempozyumlar,, kültürel festivaller ve sanat etkinlikleri, dijital tanıtım kampanyaları, inanç turizmi odaklı projeler, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel miras programlar gibi pek çok çalışmayı hayata geçirerek, şehrimizin değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki turizm; sadece gezmek ve görmek değil, aynı zamanda hissetmektir. Bir şehri şehir yapan; onun sokakları kadar hatıraları, yapıları kadar ruhudur. Bilecik de işte tam olarak böyle bir şehirdir. Her köşesinde bir hikâye, her taşında bir iz, her eserinde bir anlam barındırır. Unutulmamalıdır ki turizm; sadece ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda kültürel kalkınmadır. Bir şehri güçlü kılan sadece altyapısı değil, kimliği ve ruhudur. Bizler de Bilecik'in bu güçlü kimliğini koruyarak, onu geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından '2026 Türkiye Tanıtım Filmi'nin izlenmesi, halk oyunları ekiplerinin gösterisi, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin 'Flambe Gösterisi', mezuniyet töreniyle devam etti. Ardından protokol üyeleri alanda kurulan yöresel ürünler ve sergileri gezmesiyle prpgram son buldu.