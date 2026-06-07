Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yol ve asfalt tesislerini yakından takip etti.

Vali Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetler ve planlanan projelerin ele alındığı ziyarette Sözer, çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Ardından Gülümbe Asfalt Plent Tesisine geçen Vali Sözer, asfalt üretim sürecini yerinde inceleyerek tesisin kapasitesi ve işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üretilen asfaltın il genelindeki yol çalışmalarında kullanıldığını belirten Sözer, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinde tesisin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Faik Oktay Sözer, 'İl genelinde yürütülen yol ve ulaşım yatırımlarını sahada bizzat inceleyerek takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması için tüm süreçleri yakından izliyoruz' dedi.