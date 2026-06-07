Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş paneli desteği, konargöçer ailelerin yaşamını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve gezici arıcılara güneş enerjisi paneli desteği sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile kırsalda yaşayan üreticilerin hem yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Toroslar ilçesine bağlı Kerimler Mahallesi'nde yaşayan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Göçmen Ailesi de destekten yararlanan aileler arasında yer aldı. Çadır ve ahırlarında kullandıkları güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyaçlarını karşılayan aile, günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebildiklerini belirtti. Ailenin çocukları da akşam saatlerinde ders çalışma imkanı bulurken, telefonların şarj edilmesi ve aydınlatma gibi temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

2023 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam bin 160 güneş enerjisi paneli desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını kırsal üretime entegre ederek hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de üreticilere destek veriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, projenin konargöçer aileler ve gezici arıcılara yönelik olduğunu belirterek, '2023 yılında başlattığımız proje kapsamında toplam bin 160 adet güneş enerjisi paneli desteğinde bulunduk. Temel amacımız kırsalda zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden konargöçerlerimizin ve arıcılarımızın sosyal yaşamlarını bir adım ileriye taşımak. Dağıttığımız paneller sayesinde telefonlarını şarj edebiliyor, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve televizyon izleyebiliyorlar. Üreticilerimizin hem yaşam kalitesini artırmak hem de maliyetlerini düşürmek bizim için son derece önemli' dedi.

Projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Kerimler Mahallesi'nde çadırda yaşayan Raziye Göçmen ise elektriğin olmamasının yaşamlarını olumsuz etkilediğini anlatarak, 'Konargöçer hayatta en büyük sıkıntımız elektrikti. Yağışlı günlerde elektriksiz kalıyorduk. Büyükşehir Belediyesinin verdiği panel sayesinde bu sorunu aştık. Hayvanlarımıza daha iyi bakabiliyoruz, telefonlarımızı şarj edebiliyor, televizyon izleyebiliyor ve aydınlatma sağlayabiliyoruz' diye konuştu.

Daha önce kullandıkları panelin yetersiz kaldığını kaydeden Göçmen, 'Şimdi yağmurlu havalarda bile ışığımız var. Büyükşehir Belediyesi çadırımıza ışık oldu. Çocuğumun ders çalışabilmesi ve internet kullanabilmesi açısından da büyük fayda sağladı. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.