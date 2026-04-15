Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki ayrı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Nazilli'de yapılan çalışmada, 'Dini İnanç ve Duyguların İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (61), Yeni Sanayi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Efeler ilçesinde yürütülen çalışmalar da ise 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. (52) isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs da gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.