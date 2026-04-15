Bolu'nun Seben ilçesinde jandarma ekiplerince gölette yapılan denetimlerde, kaçak ağlara takılan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki 100 canlı sazan balığı kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi, 3 Nisan'da Seben Göleti'nde kaçak avcılığa yönelik ortak ağ tarama ve kontrol faaliyeti düzenledi. Ekiplerin göl yüzeyinde ve kıyısında yaptığı denetimlerde, suya gizlenmiş kaçak ağlar tespit edildi. Ağları sudan çıkaran jandarma ekipleri, içlerinde ticari değeri yüksek olan yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 100 canlı sazan balığı bulunduğunu belirledi. Ağlara takılan sazan balıkları, ekipler tarafından özenle kurtarılarak vakit kaybetmeden yeniden doğal yaşam alanı olan Seben Gölü'ne salındı. Sudan çıkarılan kaçak ağlar ise Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek imha edildi.