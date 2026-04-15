AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kırka geçidi dahil Eskişehir-Seyitgazi 3. Bölge Hududu yolunda yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yolun 2025 yılında 5 kilometrelik bölümü tamamlanarak trafiğe açıldığını söyledi. 2026 yılında yeni etabın hizmete sunulmasının planlandığını belirten Dönmez, projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda güvenlik ve konforun önemli ölçüde artacağı, aynı zamanda bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlanacağını vurguladı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre söz konusu yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Milletvekili Dönmez, emeği geçen ekiplere teşekkür etti.