OKT Trailer tarafından her yıl düzenlenen geleneksel futbol turnuvası, bu yıl da coşkulu bir açılışla başladı. Şirket çalışanlarından oluşan takımların katıldığı organizasyon, 'Sahada rekabet, kurumda dayanışma' parolası ile start aldı.

OKT Trailer'ın geleneksel hale getirdiği turnuva, hem sportif rekabeti hem de çalışanlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi açısından önem taşıyor. Açılış seremonisiyle start alan turnuvada, çalışanlar aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Sosyal bağların güçlendirilmesi ve kurum içi motivasyonun artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

OKT Trailer Genel Sekreteri Serinay Özlü, geleneksel hale gelen organizasyonun 10 yılı aşkın süredir sürdürülen köklü bir gelenek haline geldiği belirterek 'Bu yıl dört takımın mücadele ettiği turnuva 3 hafta sürecek. Karşılaşmalar puan usulüne göre oynanacak. En yüksek puanı toplayan iki takımın finale yükselecek. Turnuva kapsamında yalnızca futbol müsabakaları değil voleybol turnuvası da yapılacak' dedi.

Organizasyonun temel amacının çalışanları spora teşvik etmek ve ekip ruhunu pekiştirmek olduğu belirtilen Özlü, turnuva sonunda sürpriz ödüllerin de sahiplerini bulacağı ifade etti. Turnuva sonunda şampiyon takımın yanı sıra gol kralı ve en popüler takım gibi farklı kategorilerde de ödüller verileceği belirtildi.